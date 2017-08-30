Новичок Интера Жоау Канселу рискует оказаться вне футбола на два месяца из-за травмы колена.
ЖОАО КАНСЕЛУ, GETTY IMAGES
30 августа 2017, 07:08
Канселу получил повреждение во время тренировки сборной Португалии и покинул расположение команды.
Игрок вернулся в Италию, где прошел предварительное медицинское обследование.
Как сообщает португальское издание EFE, у игрока выявлено повреждение связок колена, из-за чего он может пропустить два месяца.
Также издание отмечает, что в связи с травмой Канселу Интер заблокировал переход Кристиана Ансальди в Дженоа.
Канселу только на прошлой неделе пополнил ряды Интера, перейдя из Валенсии на правах аренды с возможностью выкупа в конце сезона.