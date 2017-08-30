Италия

Новичок Интера Жоау Канселу рискует оказаться вне футбола на два месяца из-за травмы колена.

Канселу получил повреждение во время тренировки сборной Португалии и покинул расположение команды.

Игрок вернулся в Италию, где прошел предварительное медицинское обследование.

Как сообщает португальское издание EFE, у игрока выявлено повреждение связок колена, из-за чего он может пропустить два месяца.

Также издание отмечает, что в связи с травмой Канселу Интер заблокировал переход Кристиана Ансальди в Дженоа.

Канселу только на прошлой неделе пополнил ряды Интера, перейдя из Валенсии на правах аренды с возможностью выкупа в конце сезона.