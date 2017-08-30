Италия

Если медицинское обследование защитника Шальке Бенедикта Хеведеса в клинике Ювентуса пройдет успешно, его аренда в "старую синьору" будет оформлена официально.

Защитник Шальке Бенедикт Хеведес проходит медицинское обследование в клинике J-Medical, и если не будет никаких вопросов к здоровью футболиста сборной Германии, сезон-2017/2018 он проведет в аренде в Ювентусе.

По информации Sky Italia, аренда Хеведеса обойдется Юве в 3,5 миллиона евро, а если чемпион Италии захочет полностью выкупить контракт защитника, то он заплатит Шальке еще 8,5 миллиона евро, причем с учетом бонусов эта сумма может вырасти до 11,5 миллиона.

За 12 сезонов в Шальке 29-летний Хеведес сыграл 333 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.