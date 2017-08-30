Италия

Форвард Сассуоло Доменико Берарди может до конца лета стать игроком Наполи.

Руководство неаполитанского клуба заинтересовано в приобретении форварда сборной Италии.

По информации Rai Sport, в скором времени представители Сассуоло и Наполи встретятся, чтобы обсудить возможные переходы в стан "нероверди" Ивана Стринича и Дувана Сапаты. Кроме того, эту же встречу посетят представители Берарди.

Наполи желает обсудить возможную сделку и попытается с помощью собственных игроков уменьшить цену за нападающего, на трансфере которого Сассуоло желает заработать 50 млн евро.

Сообщается, что если сделка состоится, то, скорее всего, Берарди еще год проведет в Сассуоло на правах аренды.