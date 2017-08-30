Италия

Спортивный директор Ромы Мончи заявил, что "волки" больше не собираются никого покупать во время летнего трансферного окна.

Оформив переход нападающего Патрика Шика из Сампдории, Рома свернула свою деятельность на трансферном рынке до зимы.

"Это последняя презентация нового игрока нынешним летом, — сказал на пресс-конференции, посвященной представлению чешского форварда в качестве футболиста Ромы, спортивный директор римского Клуба Мончи. – Я уже много лет работаю спортивным директором, и могу сказать, что считаю эту сделку одной из своих самых удачных. Патрик – потрясающий футболист, и я рад, что наше обоюдное желание оказаться в одной команде осуществилось".

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. Однако сделка оформлена таким образом, что в первый сезон Шик будет выступать за Рому на правах аренды, которая обойдется римскому клубу в 5 миллионов евро. Через сезон "волки" смогут выкупить 21-летнего нападающего за 9 миллионов евро, а в феврале 2020 года Сампдория получит еще 20 миллионов.