Спортивный директор Ромы Мончи заявил, что "волки" больше не собираются никого покупать во время летнего трансферного окна.
Патрик Шик, twitter.com/OfficialASRoma
30 августа 2017, 17:28
Оформив переход нападающего Патрика Шика из Сампдории, Рома свернула свою деятельность на трансферном рынке до зимы.
"Это последняя презентация нового игрока нынешним летом, — сказал на пресс-конференции, посвященной представлению чешского форварда в качестве футболиста Ромы, спортивный директор римского Клуба Мончи. – Я уже много лет работаю спортивным директором, и могу сказать, что считаю эту сделку одной из своих самых удачных. Патрик – потрясающий футболист, и я рад, что наше обоюдное желание оказаться в одной команде осуществилось".
Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. Однако сделка оформлена таким образом, что в первый сезон Шик будет выступать за Рому на правах аренды, которая обойдется римскому клубу в 5 миллионов евро. Через сезон "волки" смогут выкупить 21-летнего нападающего за 9 миллионов евро, а в феврале 2020 года Сампдория получит еще 20 миллионов.