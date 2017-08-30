Италия

Нападающий Интера Габриэль Барбоза имеет шанс продолжить карьеру в стане Бенфики.

Габриэль Барбоза, более известный как Габигол, перешел в Интер перед началом прошлого сезона за 29,5 млн евро. Тем не менее, он не сумел заиграть в миланском клубе и "нерадзурри" подыскивают варианты для аренды нападающего.

Летом СМИ связывали бразильца с переходом в лиссабонский Спортинг, а позже стало известно об интересе Бенфики.

Президент "орлов" Луиш Фелипе Виейра недавно отказался от идеи с арендой Габигола, но издание Libero уверяет, что трансфер все-таки может состояться.

Интер получит 500 тысяч евро за аренду бразильца, но при этом «змеи» продолжат выплачивать 60% зарплаты игрока.