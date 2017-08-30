Италия

Защитник Милана Габриэль Палетта не покинет клуб этим летом.

Защитнику Милана Габриэлю Палетте не удалось договориться с Лацио, поэтому аргентинец продолжит выступать за "россонери".

"Палетта останется в Милане, он не переходит в Лацио", — цитирует агента игрока Мартина Гастадисеньо Sportitalia.

Действующий контракт 31-летнего Палетты с Миланом истекает в конце текущего сезона. В прошлом сезоне он провел за "россонери" 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.