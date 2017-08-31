Италия

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала мог оказаться в Барселоне.

После продажи Неймара каталонский суперклуб стал искать ему замену, а одним из кандидатов на переезд в Испанию считался аргентинец Пауло Дибала.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство "блаугранас" сделало запрос в Ювентус по трансферу нападающего, сразу же предложив 160 млн евро, но туринцы отказались продавать своего игрока.

Отметим, что в последний день трансферного окна Барселона будет пытаться закончить сделки по приобретению Филиппе Коутиньо и Анхеля Ди Марии.