Нападающий Ювентуса Пауло Дибала мог оказаться в Барселоне.
пауло дибала, getty images
31 августа 2017, 06:33
После продажи Неймара каталонский суперклуб стал искать ему замену, а одним из кандидатов на переезд в Испанию считался аргентинец Пауло Дибала.
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство "блаугранас" сделало запрос в Ювентус по трансферу нападающего, сразу же предложив 160 млн евро, но туринцы отказались продавать своего игрока.
Отметим, что в последний день трансферного окна Барселона будет пытаться закончить сделки по приобретению Филиппе Коутиньо и Анхеля Ди Марии.