Италия

Итальянский клуб планирует усилить атакующую линию.

Верона договорилась с Манчестер Сити об аренды Вилфрида Бони. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ивуариец будет выступать в Серии А один сезон. Напомним, в прошллом сезоне Бони играл в аренде в Сток Сити.

В сезоне-2016/2017 Вилфрид провел 11 матчей за Сток, в которых забил 2 мяча. С момента перехода из Суонси 14 января 2015 года за 35 миллионов евро, Бони сыграл лишь 44 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

Ранее сообщалось, что в лице Бони Суонси видит замену для Фернандо Льоренте, который близок к переходу в Челси.