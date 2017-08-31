Италия

Защитник Марселя Роланду может продолжить свою карьеру в Серии А.

31-летний центрбек уже выступал за Интер в сезоне 2013-2014, после чего транзитом через Андерлехт оказался в Марселе.

Во Франции Роланду уже в течение трех лет демонстрирует весьма стабильную игру, что побудило "нерадзурри" предпринять попытку возвращения игрока.

Как сообщает Sportitalia, миланский клуб уже вышел на контакт с Марселем, предложив французскому клубу приобрести Роланду. В данный момент подробности возможной сделки неизвестны, однако немецкий потрал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне Роланду забил 4 гола в 30 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось об интересе Интера к нападающему Ливерпуля Дивоку Ориги.