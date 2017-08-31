"Бьянко-нери" предприняли еще одну попытку заполучить хавбека Ливерпуля Эмре Джана перед самым закрытием трансферного окна.
Эмре Джан, Getty Images
31 августа 2017, 12:58
Нынешним летом туринцы уже несколько раз пытались приобрести немецкого полузащитника, однако Ливерпуль упорно отвечал чемпиону Италии отказом.
Как сообщает La Stampa, в данный момент Ювентус остро нуждается в игроке центра поля, так как Клаудио Маркизио испытывает проблемы со здоровьем.
По информации издания, "бьянко-нери" решили еще раз попытаться заполучить Джана, сделав "красным" финальное предложение в размере 25 млн евро.
Ранее президент Юве Беппе Маротта подтвердил интерес к игроку, заявив, что, если клубу не удастся подписать Эмре сейчас, "старая синьора" вернется к этому трансферу в январе.