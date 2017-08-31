Италия

"Бьянко-нери" предприняли еще одну попытку заполучить хавбека Ливерпуля Эмре Джана перед самым закрытием трансферного окна.

Нынешним летом туринцы уже несколько раз пытались приобрести немецкого полузащитника, однако Ливерпуль упорно отвечал чемпиону Италии отказом.

Как сообщает La Stampa, в данный момент Ювентус остро нуждается в игроке центра поля, так как Клаудио Маркизио испытывает проблемы со здоровьем.

По информации издания, "бьянко-нери" решили еще раз попытаться заполучить Джана, сделав "красным" финальное предложение в размере 25 млн евро.

Ранее президент Юве Беппе Маротта подтвердил интерес к игроку, заявив, что, если клубу не удастся подписать Эмре сейчас, "старая синьора" вернется к этому трансферу в январе.