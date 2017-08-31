Бек клуба из Бергамо Алессандро Бастони заключил контракт с "нерадзурри".
Алессандро Бастони, Getty Images
31 августа 2017, 13:59
Игрок сборной Италии U-19 принял участие всего в трех матчах Серии А в прошлом сезоне, однако стремительный прогресс игрока убедил Интер в необходимости его приобретения.
Как сообщает официальный сайт миланского клуба, Бастони заключил с "нерадзурри" контракт, однако ближайшие два года проведет в аренде в Аталанте.
В Интер Алессандро вернется летом 2019-го года, когда ему исполнится 20 лет.
Ранее сообщалось об интересе Интера к нападающему Ливерпуля Дивоку Ориги.