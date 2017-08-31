Италия

Фулбек "гранатовых" Давиде Дзаппакоста может перейти в стан Челси.

"Синие" вышли на рынок в поисках правого фулбека после того, как им не удалось заполучить полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена, перешедшего в Ливерпуль.

Как сообщает Sky Italia, Челси согласовал трансфер Давиде Дзаппакосты из Торино, о чем официально будет объявлено до конца дня.

По информации источника, стоимость перехода составит 25 млн евро.

25-летний Дзаппакоста может с одинаковым успехом закрыть как позицию правого защитника, так и зону справа в полузащите.

В прошлом сезоне Давиде забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 29 матчах Серии А.