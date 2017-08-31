Италия

Полузащитник Луиш Нани перебрался из Валенсии в клуб из Рима на правах годичной аренды.

30-летний хавбек успешно прошел медобследование в столице Италии и уже подписал контракт с Лацио.

Как сообщает официальный сайт "орлов", соглашение с Нани рассчитано на 1 сезон и включает в себя опцию выкупа.

По информации СМИ, аренда полузащитника обошлась Лацио в 8 млн евро, при этом сумма возможного выкупа также составляет 8 млн евро.

В прошлом сезоне Нани забил 5 голов и отдал 8 результативных передач в 25 матчах за Валенсию.