Форвард Милана Мбайе Ньянг перешел в Торино на правах аренды с обязательством выкупа.
Мбайе Ньянг (слева), torinofc.it
31 августа 2017, 19:47
Торино арендовал нападающего Милана Мбайе Ньянга, сообщает официальный сайт "быков".
Кроме того "гранатовые" будет обязан выкупить 22-летнего француза по окончании срока аренды.
Ньянг перешел в Милан из Кана летом 2012 года. С тех пор форвард провел за "россонери" 79 матчей, в которых забил 12 голов.
Вторую половину прошлого сезона Ньянг провел на правах аренды за Уотфорд, где забил два гола и отдал две результативные передачи в 16 матчах Премьер-лиги.
Ранее Милан согласился продать Ньянга в Спартак, но игрок отказался от перехода.