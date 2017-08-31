Италия

Форвард Милана Мбайе Ньянг перешел в Торино на правах аренды с обязательством выкупа.

Торино арендовал нападающего Милана Мбайе Ньянга, сообщает официальный сайт "быков".

Кроме того "гранатовые" будет обязан выкупить 22-летнего француза по окончании срока аренды.

Ньянг перешел в Милан из Кана летом 2012 года. С тех пор форвард провел за "россонери" 79 матчей, в которых забил 12 голов.

Вторую половину прошлого сезона Ньянг провел на правах аренды за Уотфорд, где забил два гола и отдал две результативные передачи в 16 матчах Премьер-лиги.

Ранее Милан согласился продать Ньянга в Спартак, но игрок отказался от перехода.