Италия

Сампдория завершила приобретение левого защитника Наполи Ивана Стринича.

Хорватский защитник Иван Стринич перешел в Сампдорию из Наполи на правах полноценного трансфера, информирует официальный сайт "блучеркьяти".

При этом Сампдория не разглашает никаких деталей сделки, в том числе и срок личного контракта с 30-летним футболистом.

С 2011-го по 2014-й год Стринич выступал за днепровский Днепр, где отыграл 111 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, покинув клуб в качестве свободного агента.

К Наполи левый защитник присоединился зимой 2015 года, а в прошлом сезоне он отыграл за "партенопейцев" 15 матчей во всех турнирах.