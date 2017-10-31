Football.ua подводит итоги одиннадцатого тура чемпионата Италии.
Гонсало Игуаин (№9) похоронил Милан, Getty Images
31 октября 2017, 12:00
Центральный матч одиннадцатого тура чемпионата Италии наглядно продемонстрировал, насколько далек Милан от тех мест, на которых поклонники "россонери" хотели бы уже сейчас видеть свою любимую команду. В то же время конкуренты Наполи наглядно продемонстрировали лидеру, что любая осечка "партенопеев" может стоить им слишком дорого – ведь, пусть и ненадолго, в Серии А установилось троевластие.
Результаты тура
Все хорошо, если бы не Игуаин...
В летнее межсезонье Милан потратил на новичков более 220-ти миллионов евро, однако пока это ощущают на себе лишь середняки и аутсайдеры Серии А (да и то не все). В ожидавшемся всеми с нетерпением поединке против Ювентуса команда Винченцо Монтеллы в очередной раз продемонстрировала, что ей не хватает лидера, способного в одиночку решить исход встречи.
После матча тренер Милана сказал, что его команда ни в чем не уступала Ювентусу (утверждение спорное, ну да ладно), однако у "старой синьоры" есть Игуаин, который соорудил два гола буквально из ничего. В принципе, то же самое Монтелла мог сказать и после матчей против Лацио и Интера, в которых исход поединков решили хет-трики Иммобиле и Икарди. Но тогда возникает естественный вопрос: зачем было тратить в сумме 63 миллиона евро на Калинича и Андре Силву? С таким же успехом можно было сделать ставку на Кутроне, а деньги потратить с большей выгодой.
И за себя, и для того парня
Вот, к примеру, Иммобиле, который не только клепает голы один за другим, значительно опережая своих соперников в бомбардирской гонке, но и вышел в лидеры по количеству результативных передач. Не подлежит сомнению, что успешное выступление Лацио в нынешнем сезоне (два с половиной часа в воскресенье римляне составляли триумвират с Наполи и Ювентусом на вершине турнирной таблицы) во многом определяется игрой на острие форварда, который ранее не особо блистал в своих предыдущих командах. При этом поклонники "орлов" не без основания считают, что с возвращением в строй Фелипе Андерсона дела у Чиро пойдут еще веселее. Да и Нани, отметившийся голом в ворота Беневенто, уже вот-вот окончательно адаптируется к итальянскому футболу.
Годовщина Мертенса-центрфорварда
Год назад, когда Милик получил травму и надолго выбыл из строя, Маурицио Сарри пошел на шаг, который заставил многих специалистов покрутить пальцем у виска – отправил на позицию центрфорварда миниатюрного бельгийца Мертенса, никогда ранее подобную роль не исполнявшего. И кто теперь может поглядывать на своих критиков свысока?
С тех пор Мертенс провел 52 официальных матча, в которых забил 42 мяча! В поединке против Сассуоло Дрис в 200-й раз вышел на поле в составе "партенопеев" и отметил сей юбилей в привычном стиле – поразил ворота соперников.
"Быки" дождались Белотти
Белотти в нынешнем сезоне забивает не так много, как в предыдущем, но его отсутствие из-за травмы привело к затяжной безвыигрышной серии Торино. А стоило только Андреа вернуться на поле, как "быки" тут же оформили победу над Кальяри. Сам Белотти не забил, но именно то, с каким рвением и мастерством он таранил оборону островитян, в конечном счете и предопределило победу его команды.
"Волки" — не курочки, но клюют по зернышку
Нынешняя Рома не приводит в восторг своих поклонников. Ставка на надежную оборону и железную дисциплину, которую делает Эусебио Ди Франческо, не так уж часто приводит к феерическим победам. Однако три выигрыша подряд с минимальным счетом 1:0 (в последнем туре жертвой минимализма Ди Франческо пала Болонья) оставляет римлян в числе претендентов на скудетто. Да, все соседи по турнирной таблице забивают намного больше, но никто в Серии А не пропустил меньше, чем "волки" — всего пять мячей.
Лотерея для Аталанты
В последних матчах что-то уж слишком много для команды из Бергамо решается на 11-метровой отметке. Но если в поединке против Ювентуса не реализованный Дибалой пенальти принес Аталанте одно очко, то бездарно исполненный Кристанте судейский приговор в матче с Удинезе стал причиной четвертого поражения бергамасков в сезоне и не позволил им составить квартет с преследующими Сампдорию Фиорентиной, Торино и Миланом. Пора бы перестать играть в "орла и решку" и научиться брать очки с позиции силы, как это Аталанта делала в прошлом сезоне. Иначе следующего попадания в Европу вновь придется ждать десятилетиями.
Игрок тура
Нападающий Лацио Чиро Иммобиле После одиннадцатого тура возглавил не только бомбардирскую гонку, но и список лучших ассистентов Серии А. Кроме того, он единственный в ТОП-5 европейских чемпионатов, который имеет в своем активе хет-трики как по забитым мячам (три гола Милану), так и по результативным передачам (три ассиста в матче с Беневенто).
Сборная тура
Турнирная таблица
Бомбардиры
Ассистенты
Афиша
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.