Италия

Football.ua подводит итоги одиннадцатого тура чемпионата Италии.

Центральный матч одиннадцатого тура чемпионата Италии наглядно продемонстрировал, насколько далек Милан от тех мест, на которых поклонники "россонери" хотели бы уже сейчас видеть свою любимую команду. В то же время конкуренты Наполи наглядно продемонстрировали лидеру, что любая осечка "партенопеев" может стоить им слишком дорого – ведь, пусть и ненадолго, в Серии А установилось троевластие.

Результаты тура

Все хорошо, если бы не Игуаин...

В летнее межсезонье Милан потратил на новичков более 220-ти миллионов евро, однако пока это ощущают на себе лишь середняки и аутсайдеры Серии А (да и то не все). В ожидавшемся всеми с нетерпением поединке против Ювентуса команда Винченцо Монтеллы в очередной раз продемонстрировала, что ей не хватает лидера, способного в одиночку решить исход встречи.

После матча тренер Милана сказал, что его команда ни в чем не уступала Ювентусу (утверждение спорное, ну да ладно), однако у "старой синьоры" есть Игуаин, который соорудил два гола буквально из ничего. В принципе, то же самое Монтелла мог сказать и после матчей против Лацио и Интера, в которых исход поединков решили хет-трики Иммобиле и Икарди. Но тогда возникает естественный вопрос: зачем было тратить в сумме 63 миллиона евро на Калинича и Андре Силву? С таким же успехом можно было сделать ставку на Кутроне, а деньги потратить с большей выгодой.

И за себя, и для того парня

Вот, к примеру, Иммобиле, который не только клепает голы один за другим, значительно опережая своих соперников в бомбардирской гонке, но и вышел в лидеры по количеству результативных передач. Не подлежит сомнению, что успешное выступление Лацио в нынешнем сезоне (два с половиной часа в воскресенье римляне составляли триумвират с Наполи и Ювентусом на вершине турнирной таблицы) во многом определяется игрой на острие форварда, который ранее не особо блистал в своих предыдущих командах. При этом поклонники "орлов" не без основания считают, что с возвращением в строй Фелипе Андерсона дела у Чиро пойдут еще веселее. Да и Нани, отметившийся голом в ворота Беневенто, уже вот-вот окончательно адаптируется к итальянскому футболу.

Годовщина Мертенса-центрфорварда

Год назад, когда Милик получил травму и надолго выбыл из строя, Маурицио Сарри пошел на шаг, который заставил многих специалистов покрутить пальцем у виска – отправил на позицию центрфорварда миниатюрного бельгийца Мертенса, никогда ранее подобную роль не исполнявшего. И кто теперь может поглядывать на своих критиков свысока?

С тех пор Мертенс провел 52 официальных матча, в которых забил 42 мяча! В поединке против Сассуоло Дрис в 200-й раз вышел на поле в составе "партенопеев" и отметил сей юбилей в привычном стиле – поразил ворота соперников.

"Быки" дождались Белотти

Белотти в нынешнем сезоне забивает не так много, как в предыдущем, но его отсутствие из-за травмы привело к затяжной безвыигрышной серии Торино. А стоило только Андреа вернуться на поле, как "быки" тут же оформили победу над Кальяри. Сам Белотти не забил, но именно то, с каким рвением и мастерством он таранил оборону островитян, в конечном счете и предопределило победу его команды.

"Волки" — не курочки, но клюют по зернышку

Нынешняя Рома не приводит в восторг своих поклонников. Ставка на надежную оборону и железную дисциплину, которую делает Эусебио Ди Франческо, не так уж часто приводит к феерическим победам. Однако три выигрыша подряд с минимальным счетом 1:0 (в последнем туре жертвой минимализма Ди Франческо пала Болонья) оставляет римлян в числе претендентов на скудетто. Да, все соседи по турнирной таблице забивают намного больше, но никто в Серии А не пропустил меньше, чем "волки" — всего пять мячей.

Лотерея для Аталанты

В последних матчах что-то уж слишком много для команды из Бергамо решается на 11-метровой отметке. Но если в поединке против Ювентуса не реализованный Дибалой пенальти принес Аталанте одно очко, то бездарно исполненный Кристанте судейский приговор в матче с Удинезе стал причиной четвертого поражения бергамасков в сезоне и не позволил им составить квартет с преследующими Сампдорию Фиорентиной, Торино и Миланом. Пора бы перестать играть в "орла и решку" и научиться брать очки с позиции силы, как это Аталанта делала в прошлом сезоне. Иначе следующего попадания в Европу вновь придется ждать десятилетиями.

Игрок тура

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле После одиннадцатого тура возглавил не только бомбардирскую гонку, но и список лучших ассистентов Серии А. Кроме того, он единственный в ТОП-5 европейских чемпионатов, который имеет в своем активе хет-трики как по забитым мячам (три гола Милану), так и по результативным передачам (три ассиста в матче с Беневенто).

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