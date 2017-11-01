Италия

1 ноября "бьянко-нери" отмечают юбилей — 120 лет со дня основания клуба.

Ровно 120 лет назад в этот день был основан один из величайших итальянских и европейских клубов – Ювентус.

С момента образования "бьянко-нери" написали богатую футбольную историю, возвеличив свое имя огромным количеством выигранных трофеев.

Туринцы 33 раза становились чемпионами Италии, 12 раз выигрывали национальный кубок и еще 7 раз поднимали над головой Суперкубок страны. В каждом из вышеупомянутых турниров Ювентус является рекордсменом по количеству добытых титулов.

На международной арене Юве дважды выигрывал Лигу чемпионов (КЕЧ), трижды становился обладателем Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и еще раз побеждал в поединке за Кубок обладателей кубков.

Специально к 120-летию "бьянко-нери" выпустили особую форму, в которой выйдут на поле в предстоящем поединке Серии А против Беневенто.

Football.ua поздравляет Ювентус и болельщиков клуба (в особенности их украинскую часть) со 120-летним юбилеем и желает еще больше великих побед на итальянских и европейских футбольных полях.

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