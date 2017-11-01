Италия

Защитник Габриэль Палетта может уйти из Милана уже в январе.

Клуб больше не нуждается в услугах Палетты, поэтому готов отпустить его в качестве свободного агента уже в январе, утверждает Sport Mediaset.

Контракт Палетты рассчитан до конца текущего сезона.

Летом Палетта мог перейти в Лацио или Дженоа, однако трансферы не состоялись. С тех пор итальянец аргентинского происхождения не сыграл ни единого матча за "россо-нери".

Палетта перешел в Милан в 2015 году из потерпевшей банкротство Пармы. За этот период он уже сдавался в аренду Аталанте. Всего на счету Габриэля 44 игры и 2 гола за "дьяволов" в Серии А.