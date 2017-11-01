Италия

Форвард Интера Эдер в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с клубом.

В СМИ ходили слухи, что экс-тренер Интера Роберто Манчини хочет переманить Эдера в Зенит. Однако издание Tuttosport утверждает, что "нерадзурри" намерены продлить контракт с форвардом сборной Италии.

Ожидается, что новое соглашение Эдера будет рассчитано до середины 2021 года.

Нападающий перешел в Интер в январе 2016 года из Сампдории. В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 7 ассистов за "змей" в Серии А и Лиге Европы, а в нынешней кампании еще не отметился результативными действиями.