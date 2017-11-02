Италия

Защитник Наполи Фаузи Гулам, скорее всего, порвал крестообразные связки колена.

Гулам получил травму в матче Наполи – Ман Сити. Защитник неаполитанцев покидал поле, держась за колено. По первоначальным опасениям, у алжирца разрыв передних крестообразных связок колена.

Сегодня Фаузи прошел медобследование в Риме. Наполи еще не огласил результаты. Однако ряд итальянских изданий, среди которых Sky Sport Italia, Calciomercato и Radio 24 утверждают, что опасения подтвердились: алжирец порвал "кресты".

В таком случае Фаузи пропустит 4-6 месяцев и точно не сыграет против Шахтера в 5-м туре Лиги чемпионов. Предполагается, что уже завтра утром Гулам будет прооперирован.

Контракт Гулама с Наполи истекает в конце сезона, но недавно появилась информация, что Фаузи готов продлить соглашение.

У Наполи уже есть игрок с подобной травмой – нападающий Аркадиуш Милик восстановится в январе-феврале 2018 года.

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