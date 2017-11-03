Италия

Защитник Милана Леонардо Бонуччи поделился своим видением проблем команды и встал на защиту тренера Винченцо Монтеллы.

В 4-м туре Лиги Европы Милан не сумел забить АЕКу. Матч закончился 0:0, как и первое противостояние в Италии.

"Две игры против АЕКа были странными. Они часто использовали против нас персональную опеку, старались нападать по несколько человек. Мы знали, что будет сложно, но смогли набрать важный балл и теперь сфокусируемся на матче против Сассуоло", — заявил Бонуччи Sky Sport Italia.

Встреча с АЕКом стала для Лео первой после того, как он отбыл двухматчевую дисквалификацию в Серии А.

"Я хорошо поработал за те две недели, что был вне игры, стал лучше в физическом и психологическом плане. Мне нужно немного прийти в себя после всего, что случилось 14 июля. Мне все еще нужно расти, хотя я и доволен матчем против АЕКа".

Тренер Милана Винченцо Монтелла может быть уволен, если команда не обыграет Сассуоло в воскресенье.

"На поле выходят футболисты, а не идеи тренера. Мы должны добывать победы, чтобы вернуть обратно тот энтузиазм, что был летом. В Милане очень талантливая команда, но нам немного не хватает характера и уверенности, чтобы брать игру на себя, когда получаем мяч".

После 11 туров Серии А Милан с 16 пунктами занимает лишь 8-е место.

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