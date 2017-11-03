Италия

Главный тренер Милана Винченцо Монтелла убеждает, что руководство клуба верит в него.

Милан выиграл лишь один из семи последних матчей во всех турнирах, несмотря на огромные траты на трансферы летом. В СМИ ходят слухи о скорой отставке Монтеллы – предполагается, что он может быть уволен, если Милан не обыграет Сассуоло в воскресенье.

"Я уже некоторое время наблюдаю за своими похоронами", — заявил Монтелла после матча с АЕКом (0:0).

"Это дает мне возможность по-новому взглянуть на вещи. А если без шуток – клуб верит в меня, так что посмотрим. Честно, нам нужно работать. Команда готова трудиться, у нас очень талантливый состав".

Капитан Милана Леонардо Бонуччи также встал на защиту тренера, заявив, что на поле выходят футболисты, а не идеи Монтеллы.

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