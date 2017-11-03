Италия

Защитник Лацио Стефан де Врей в ближайшее время может подписать новое соглашение с клубом.

Действующий контракт центрбека истекает в конце сезона, при этом в услугах Стефана заинтересованы несколько серьезных клубов.

Тем не менее, как сообщил спортивный директор "орлов" Игли Таре, стороны близки к новому договору.

"Все идет замечательно, потому вскоре вас ожидает позитивная информация", — сказал Таре в интервью Sky Sport Italia.

"Пока еще ничего не подписано на бумаге, но вас ждут хорошие новости", — прокомментировал Игли переговоры с де Вреем.

Накануне 25-летний Бек помог Лацио обыграть Ниццу (1:0) и выйти в плей-офф Лиги Европы.