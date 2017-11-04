Форвард Ромы Эдин Джеко не стал покидать итальянский клуб ради больших денег.
Эдин Джеко, getty images
04 ноября 2017, 11:39
Неназванный китайский клуб был намерен приобрести у Ромы боснийского нападающего, но ни сам Джеко, ни спортивный директор клуба Мончи не стали принимать это предложение.
Сообщается, что Джеко была предложена зарплата в 13 млн евро в год, что значительно превышает его нынешнюю.
В этом сезоне Джеко провел в чемпионате Италии уже 10 матчей, в которых сумел забить семь голов и отдать один результативный пас.
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