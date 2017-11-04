Италия

Спортивный директор Ромы Мончи рассказал о своих методах работы.

Испанский специалист занял свой текущий пост в Роме в апреле нынешнего года.

По словам Мончи, он выбрал Рому, так этот клуб позволяет ему работать в его излюбленной манере.

"Когда я сказал друзьям и семье, что могу отправиться в Рим, они спросили, или я не сошел с ума. Нет, я знал что делаю", — сказал Мончи в интервью La Gazzetta dello Sport.

"Я выбрал Рому, потому что чувствовал, что здесь я смогу быть самим собой, и первые шесть месяцев доказали, что я был прав".

"Я – спортивный директор, который любит находиться в раздевалке. Мне нравится оставаться близким к игрокам и тренеру. Это помогает мне лучше узнать людей и успешнее с ними работать".

"Очень часто неудачные выступления игрока связаны с его моральными проблемами, и ты не узнаешь этого, если не будешь близок к нему".

"Я завтракаю и ужинаю с командой, путешествую вместе со всеми на клубном автобусе и надеваю тренировочную форму, присутствуя на занятиях", — поведал Мончи.

В данный момент Рома возглавляет группу С в Лиге чемпионов, на одно очко опережая идущий вторым Челси.

В чемпионате Италии "волки" находятся на пятой строчке в турнирной таблице.

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