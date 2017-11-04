Италия

Защитник Эмерсон Палмьери впервые в нынешнем розыгрыше Серии А сможет выйти на поле.

В воскресенье Рома на чужом поле будет противостоять Фиорентине.

В данном поединке римлянам сможет помочь защитник Эмерсон, который впервые в нынешнем сезоне попал на заявку на матч Серии А.

Левый бек получил травму в последней игре прошлого сезона, после чего не выходил на поле за римскую команду.

В матче с Фиорентиной Рома не сможет рассчитывать на Патрика Шика, Бруно Переса и Рика Карсдорпа, которые находятся в лазарете.

Поединок между "фиалками" и "волками" начнется в 16:00 по киевскому времени.