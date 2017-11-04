В матче 12-го тура итальянской Серии А Кротоне на выезде обыграл Болонью со счетом 3:2.
Верди оформил дубль, но Болонья проиграла, Getty Images
04 ноября 2017, 20:56
Симоне Верди дважды выводил Болонью вперед двумя точным ударами со штрафных, но дубль Анте Будимира и гол Марчелло Тротты с пенальти принесли три очка Кротоне.
Болонья — Кротоне 2:3
Голы: Верди, 38, 45+1 — Будимир, 42, 70, Тротта, 68 (пенальти)
Болонья: Да Коста — Крафт, Гонсалес, Эландер, Масина (Фаллетти, 79) — Донса (Дестро, 73), Кризетиг, Поли — Верди, Паласио, Ди Франческо (Крейчи, 46)
Кротоне: Кордас — Сампиризи, Чеккерини, Шимич, Павлович — Налини, Барберис, Мандрагора, Стоян (Роден, 60) — Тротта (Иско, 83), Будимир (Сими, 90+3)
Предупреждения: Крафт, Гонсалес — Сампиризи, Будимир, Шимич