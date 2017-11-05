Италия

После поражения от Сампдории Дженоа рассталась с тренером Иваном Юричем.

Руководство Дженоа исполнило свою угрозу уволить тренера команды Ивана Юрича в случае поражения в генуэзском Дерби делла Лантерна против Сампдории – 0:2.

Преемником Юрича должен стать Давиде Баллардини, переговоры с которым близки к завершению. Как сообщают итальянские СМИ, заминка только за сроком соглашения: Баллардини требует контракт до конца сезона с автоматическим продлением еще на год в случае, если "грифоны" сохранят прописку в Серии А, клуб же предлагает начать переговоры о продлении лишь по окончании текущего сезона.

В настоящий момент после одной победы, трех ничьих и восьми поражений Дженоа занимает место в зоне вылета.

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