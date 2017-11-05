Италия

В двенадцатом туре чемпионата Италии Аталанта потеряла важные два очка в поединке против СПАЛ — 1:1.

В двенадцатом туре чемпионата Италии Аталанта упустила отличную возможность вплотную приблизиться к зоне еврокубков.

В домашнем поединке против СПАЛ, лишь в прошлом туре сумевшего выкарабкаться из зоны вылета, бергамаски повели в счете в середине первого тайма, однако спустя 40 минут получили ответный мяч, разнервничались, остались в меньшинстве…

Аталанта – СПАЛ 1:1

Голы: Кристанте, 23 – Риццо, 63.

Аталанта: Бериша – Толой, Кальдара, Паломино – Хатебур, Фрелер, де Роон, Спинаццола (Госенс, 76) – Кристанте (Куртич, 63), Гомес – Петанья (Хаас, 75).

СПАЛ: Гомис – Саламон, Викари (Коста, 40), Фелипе – Лаццари, Грасси (Скьявон, 76), Вивиани, Мора (Риццо, 61), Маттьелло – Палоски, Антенуччи.

Предупреждения: Фелипе, Маттьелло.

Удаление: Фрелер, 69.

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