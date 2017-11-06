Италия

Нападающий Ниццы Марио Балотелли прокомментировал завершение карьеры его бывшего товарища по Милану и сборной Италии — Андреа Пирло.

Пирло сегодня объявил о завершении игровой карьеры. Последним матчем для Андреа стала игра с Коламбус Крю, по итогам которой Нью-Йорк Сити вылетел из плей-офф MLS.

"Уникальный, неповторимый, феноменальный", — написал Балотелли в своем Инстаграме.

"Для меня было честью играть с тобой, Андреа. Спасибо за все. Как по мне, ты мог бы играть еще 10 лет".

38-летний Пирло выиграл за свою карьеру 20 трофеев, в том числе такие титулы, как чемпион Европы U-21, чемпион мира, вице-чемпион Европы, неоднократный чемпион Италии и обладатель Лиги чемпионов.