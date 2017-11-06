Италия

Дженоа официально объявила о назначении Давиде Баллардини на должность главного тренера.

Давиде Баллардини стал новым главным тренером Дженоа, сообщает официальный сайт "гриффонов".

На этом посту Баллардини сменил Ивана Юрича, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

53-летний Баллардини уже тренировал Дженоа в период с 2010-го по 2011-й год, а также в 2013-м году. Последним место его работы был Палермо.

После 12-ти туров Дженоа набрала шесть очков и занимает 18-ю позицию в турнирной таблице Серии А.