Италия

Полузащитник Нью-Йорк Сити Андреа Пирло трогательно попрощался с болельщиками.

"Мой последний матч в МЛС. Время в Нью-Йорк Сити подошло к концу. Я бы хотел всех поблагодарить за ту поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за потрясающую поддержку, спасибо тренерскому штабу и всем, кто работает за кадром. Спасибо одноклубникам", — написал в Twitter Пирло.

"Завершилась не только моя карьера в Нью-Йорке, но и мой путь как футболиста. Я хочу поблагодарить свою семью и детей за поддержку и любовь, которую они мне всегда давали. Каждого человека, который помог сделать мою карьеру столь невероятной. И, конечно же, всех фанатов. Вы всегда будете вместе со мной и в моем сердце", — написал Пирло.

Андреа Пирло шесть раз выигрывал Серию А, дважды становился победителем Лиги чемпионов.

В активе 38-летнего итальянца 116 матчей за национальную сборную, вместе с которой он выиграл чемпионат мира в 2006 году.

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