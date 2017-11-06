Италия

Главный тренер Челси опроверг слухи о том, что он может возглавить Милан уже по ходу текущего сезона.

Несмотря на серьезные траты во время летнего трасферного окна, Милан не лучшим образом начал сезон.

Это привело к слухам о том, что руководство "россонери" может сместить Винченцо Монтеллу с должности главного тренера и заменить его на Антонио Конте, у которого свои проблемы в Челси.

"Милан? Перестаньте, забудьте об этом. Я сосредоточен только на Челси и делаю лишь то, что лучше для Челси", — заявил Конте.

"Я знаю, что нас ждет очень трудный, интенсивный сезон, но если мы продолжим играть с тем же настроем, который продемонстрировали в матче против Манчестер Юнайтед, то можем вести борьбу до самого конца".

После 12-ти туров Милан набрал 19 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны ЛЧ на девять очков.