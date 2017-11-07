Италия

Известный итальянский клуб пропал с футбольной карты страны.

В начале 200-х годов Модена участвовала в Серии А, куда выбралась впервые за длительное время, но надолго в высшем дивизионе не задержалась.

После более десяти лет в Серии В, команда опустилась еще ниже в Лигу Про (Серия С). Однако доиграть там нынешний сезон клубу не судилось.

Из-за финансовых проблем (невыплата зарплаты футболистам и работникам клуба, проблемы с содержанием стадиона) клуб не явился на последние 4 поединка чемпионата, за что был лишена статуса профессионального футбольного клуба.

Кроме того, клуб объявил о своем банкротстве.