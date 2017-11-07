Италия

Андреа Пирло завершил футбольную карьеру и теперь может стать функционером.

В воскресенье итальянец провел свой последний матч за Нью-Йорк Сити. "Горожане" обыграли Коламбус Крю во втором полуфинальном матче плей-офф Восточной конференции – 2:0. Впрочем, этого оказалось недостаточно для успеха – в первом поединке Крю праздновал победу 4:1.

На следующий день Пирло подтвердил, что закончил карьеру, разместив в своем инстаграме пост с благодарностью всем, кто ему помогал все это время.

По информации La Repubblica, Андреа планирует отдохнуть, после чего практически наверняка вернется в Италию. Предполагается, что у него уже есть предложение от Ювентуса о работе послом клуба. В таком Пирло будет играть за команду легенд "бьянко-нери" под присмотром Давида Трезеге.

Федерация футбола Италии предлагает Пирло сопровождать команду на ЧМ-2018. Правда, для выхода на ЧМ итальянцам нужно пройти сборную Швеции.