Италия

В январе полузащитник Ливерпуля Эмре Джан точно не перейдет в Ювентус.

Несмотря на интерес, который Ювентус проявляет к полузащитнику Ливерпуля Эмре Джану, во время зимнего трансферного окна "старая синьора" не намерена покупать игрока сборной Германии.

"Мы не собираемся работать на зимнем трансферном рынке, — заявил в интервью RAI2 директор Ювентуса Джузеппе Маротта. – Наша команда сейчас полностью укомплектована и готова к успешным выступлениям как во внутренних соревнованиях, так и в Лиге чемпионов".

Контракт с Ливерпулем 23-летнего футболиста истекает летом следующего года, после чего он сможет перейти в другой клуб в качестве свободного агента.

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