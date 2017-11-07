Аталанта наказана за поведение болельщиков во время матча двенадцатого тура чемпионата Италии против СПАЛ.
Ультрас Аталанты доигрались с огнем, Getty Images
07 ноября 2017, 16:59
Во время поединка двенадцатого тура первенства Серии А Аталанта – СПАЛ осколком от взрыва петарды, брошенной с трибуны, где располагались ультрас команды из Бергамо, был ранен фотограф.
За этот инцидент итальянская лига оштрафовала "оробичи" на 20 тысяч евро.
Также определено наказание для удаленного в этом матче, завершившемся со счетом 1:1, полузащитник хозяев Ремо Фрелер – швейцарец дисквалифицирован на один матч.
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