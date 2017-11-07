Италия

Нападающий Интера Мауро Икарди сможет сыграть в ближайшем матче за нерадзурри.

Икарди получил удар по колену в матче против Торино в воскресенье (1:1). Несмотря на полные 90 минут на поле, Мауро был отозван из расположения сборной. Икарди не сыграет против России и Нигерии.

Сегодня (7 ноября) Мауро прошел медосмотр. Результаты показали, что он вряд ли пропустит какие-либо игры за клуб.

"Тесты показали, что Икарди удалось избежать серьезной травмы, хотя и есть синяк и воспаление вокруг колена. Перед возвращением в общую группу Мауро четыре-пять дней будет заниматься индивидуально".

Интер сыграет ближайший поединок в Серии А 19 ноября после перерыва на матчи сборных. После 12 туров в активе "змей" 30 очков и 3-е место в таблице.

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