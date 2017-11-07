Италия

Прокуратура Неаполя прекратила расследование незаконной продажи билетов на матчи Наполи.

С Наполи были сняты все подозрения в связях их игроков с неаполитанской мафией и махинацией билетами.

Прокуратура Неаполя начала расследование после того, как игроки Наполи были запечатлены на фото с людьми, входящими в разные кланы мафии.

"Прокурор отправил расследование в архив, ведь для него изначально не было никаких оснований", — заявил юрист Наполи в интервью Radio Crc.

"Наполи с самого начала отрицал свою замешанность в подобных ситуациях, но сейчас были развеяны даже любые подозрения".

Напомним, что ранее за махинации с билетами от футбольной деятельности был отстранен президент Ювентуса Андреа Аньелли.