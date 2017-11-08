Италия

Рома намерена продлить соглашение с защитником Костасом Маноласом, но пока не готова согласиться на его условия.

Рома начала переговоры с Костасом Маноласом о продлении контракта. Греческий защитник "волков" не против остаться в Риме надолго, однако при этом требует, чтобы в новый договор была внесена определенная сумма отступных.

Без санкции хозяина Ромы принять такое условие клуб не может, поэтому, как сообщает Il Tempo, во время международного перерыва спортивный директор "джаллоросси" Мончи полетит в Бостон, чтобы обговорить ситуацию с Джеймсом Паллоттой.

Срок нынешнего контракта футболиста, перешедшего в Рому из Олимпиакоса в 2014 году, истекает 30 июня 2019 года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.