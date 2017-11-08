Италия

Сантос подтвердил, что они проведут встречу со спортивным директором Интера, во время которой обсудят возможность возвращения нападающего Габриэля Барбозы.

Габигол перешел в Интер из Сантоса за 29,5 миллионов евро летом 2016-го года, но бразильскому форварду не удалось закрепиться в составе "нерадзурри".

Прошедшим летом он присоединился на правах аренды к Бенфике, но испытывает проблемы и в португальском клубе.

"Мы планируем провести встречу со спортивным директором Интера Пьеро Аузилио на следующей неделе", — заявил пресс-секретарь Сантоса Луис Тавейра.

"Он посмотрит наш матч, после чего встретится с нашим руководством. Стороны обсудят многие вопросы. Возвращение Габигола? Габигол — отличный игрок. Он мне очень нравится, а он любит Сантос, так что мы определенно поговорим о нем".

"Если Интер решит с ним расстаться, то мы, несомненно, постараемся его вернуть. Для Габигола здесь всегда найдется место".

В текущем сезоне 21-летний бразилец провел за Бенфику четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол.