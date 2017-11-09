Италия

Аталанта продемонстрировала, как будет выглядеть ее стадион после реконструкции.

После того, как Аталанта выкупила стадион Атлети Адзурри Д’Италия, ранее принадлежавший городу, клуб из Бергамо задумал провести его реконструкцию.

Согласно плану, новая арена будет выдержана в британском стиле, а вокруг нее планируется создать коммерческую зону и реконструировать прилегающие транспортные магистрали.

Вместимость арены увеличится с 21 300 мест до 24 000.

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