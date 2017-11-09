Аталанта продемонстрировала, как будет выглядеть ее стадион после реконструкции.
Фото twitter.com/Atalanta_BC
09 ноября 2017, 17:49
После того, как Аталанта выкупила стадион Атлети Адзурри Д’Италия, ранее принадлежавший городу, клуб из Бергамо задумал провести его реконструкцию.
Согласно плану, новая арена будет выдержана в британском стиле, а вокруг нее планируется создать коммерческую зону и реконструировать прилегающие транспортные магистрали.
Вместимость арены увеличится с 21 300 мест до 24 000.
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