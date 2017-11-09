Италия

Центральный защитник Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини убежден, что тактика Пепа Гвардиолы уничтожила целое поколение защитников.

Джорджо Кьеллини обвинил испанского тренера Пепа Гвардиолу в том, что его футбольная философия уничтожила целое поколение защитников.

Гвардиола проповедует идею, согласно которой каждый игрок на поле в первую очередь должен комфортно обращаться с мячом и быть нацеленным на атаку. Кьеллини считает, что такой стиль не подходит итальянскому футболу.

"Я считаю, что "гвардиолизм" уничтожил целое поколение защитников. Сейчас все они слишком много думают об атаке, о созидании, но совсем не умеют опекать нападающих", — считает Кьеллини.

"Помню, как в молодости нас учили опекать своего игрока при подачах в штрафную, а сейчас итальянские защитники не делают этого. Итальянская школа футбола всегда славилась надежными защитниками, но мы стали забывать свои традиции".

"Нам нужно держаться подальше от тики-таки и не терять нашу ДНК. Чтобы вернуться на вершину мирового футбола, сборной Италии нужны не только сильные нападающие, но и классические, надежные защитники".

"Сейчас есть несколько таких игроков: Кальдара, Ругани и Романьоли. Им нужно набраться международного опыта, но это нормально. На самом деле, многие из них уже провели больше матчей, чем я в их возрасте".

Сборная Италии поборется за попадание на ЧМ-2018 в стыковых матчах против сборной Швеции. Первый матч состоится в пятницу, 10 ноября.

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