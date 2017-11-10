Италия

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан получил повреждение, находясь в расположении бельгийской национальной команды.

Раджа должен был отыграть два поединка за сборную Бельгии против команд Мексики и Японии, однако его планы испортила травма.

Как сообщает Gianluca Di Marzio, Наингголан получил повреждение паха и теперь отправится в расположение Ромы.

Детали травмы и степень ее тяжести пока не уточняются.

Бельгия в рамках товарищеского поединка сыграет с Мексикой уже сегодня. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.