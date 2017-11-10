Полузащитник Ромы Раджа Наингголан получил повреждение, находясь в расположении бельгийской национальной команды.
Раджа Наингголан, Getty Images
10 ноября 2017, 17:53
Раджа должен был отыграть два поединка за сборную Бельгии против команд Мексики и Японии, однако его планы испортила травма.
Как сообщает Gianluca Di Marzio, Наингголан получил повреждение паха и теперь отправится в расположение Ромы.
Детали травмы и степень ее тяжести пока не уточняются.
Бельгия в рамках товарищеского поединка сыграет с Мексикой уже сегодня. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.