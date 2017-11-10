Италия

Отец полузащитника Милана Сусо рассказал о клубных пристрастиях своего сына.

В последнее время в итальянской прессе ходили слухи о том, что Милан может продать Сусо, при этом одним из кандидатов на игрока назывался мадридский Реал.

Как сообщил отец футболиста Хесус Фернандес, его сын является давним фанатом мадридского клуба.

"Если Сусо вернется в Ла Лигу, то он будет играть за большую команду", — сказал Фернандес в эфире Radio Marca.

"Он всегда был болельщиком Реала и постоянно носил форму "бланкос". На всех его детских фотографиях он в футболке Мадрида", — поведал Хесус.

Ранее Сусо заявил, что Милан не собирается продавать его.