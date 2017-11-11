Швеция — Италия 1:0 Видео гола и обзор матча

Первый поединок стыковых матчей к чемпионату мира 2018 года команды проводили в Швеции. Итог встречи решил единственный гол после рикошета.
Швеция - Италия 1:0
Гол: Юханссон, 61
Швеция: Ольсен — Крафт (Свенссон, 83), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Клаэссон, С. Ларссон, Экдаль (Юханссон, 57), Форсберг — Тойвонен, Берг (Кисе Телин, 75)
Италия: Буффон — Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини — Кандрева, Пароло, Де Росси, Верратти (Инсинье, 76), Дармиан — Иммобиле, Белотти (Эдер, 65)
Предупреждения: Берг — Верратти