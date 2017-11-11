Италия

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи был разочарован судейством в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018 против Швеции.

Сборная Италии проиграла в первом стыковом поединке команде Швеции. Матч был переполнен жестких стыков.

"Мне сломали нос, — начал Бонуччи. — Спустя всего 30 секунд после начала матча Тойвонен сломал мне нос и должен был быть удален. Что тут еще скажешь? Судья с характером точно удалил бы хотя бы одного шведа".

Отметим, что поединок обслуживал турецкий арбитр Джюнейт Чакир.

"Мы знали, что шведы будут играть именно так — длинными передачами — поэтому не дали им создать много моментов. Но мы сами должны были быстрее перемещать мяч. Мы должны верить в себя до последнего", – сказал Бонуччи.

Отметим, что ответный поединок пройдет в Италии 13 ноября.