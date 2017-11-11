Италия

Бывший хавбек сборной Италии Андреа Пирло не исключает, что в ближайшем будущем займется тренерской работой.

Месяц назад Пирло объявил о завершении карьеры футболиста, однако со своим дальнейшим родом деятельности хавбек пока до конца не определился.

По словам Андреа, он думает о том, чтобы стать тренером.

"С наступлением нового года я вместе с семьей вернусь в Италию, где начнется новый этап моей жизни", — сказал Пирло в интервью Sky Sport Italia.

"В данный момент я не определился, стану ли я тренером. Естественно, я пройду тренерские курсы, а там, если промелькнет искра, я возглавлю какую-то команду. Посмотрим, что произойдет".

"Я люблю смотреть футбол, многое знаю о различных чемпионатах и молодых игроках, потому мне хотелось бы стать тренером", — признался Андреа.

Ранее Дженнаро Гаттузо сделал Пирло весьма необычный комплимент.