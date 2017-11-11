Италия

Полузащитник Шальке Лион Горецка заинтересовал грандов Серии А.

Контракт немецкого хавбека с гельзенкирхенцами истекает по окончании нынешнего сезона, и, похоже, что Леон не намерен продлевать текущее соглашение.

Таким образом, уже в январе игрок будет иметь право вести переговоры с другими клубами относительно будущего сотрудничества.

Как сообщает Corriere dello Sport, претендентами на Горецку являются два представителя Серии А – Милан и Ювентус.

По информации издания, "россо-нери" предложат Шальке 10 млн евро, чтобы подписать игрока уже ближайшей зимой. Таким образом, Милан может обойти Юве, так как "старая синьора" планирует заполучить Леона бесплатно следующим летом.

В нынешнем сезоне Горецка отличился 4 голами в 9 матчах Бундеслиги.

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