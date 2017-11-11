Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани может трудоустроиться в Реале.
Адриано Галлиани, getty images
11 ноября 2017, 18:30
Президент Реала Флорентино Перес предложил Галлиани место в совете директоров клуба. Об этом сообщают Mundo Deportivo и La Stampa.
Пока что неизвестно, согласится ли 73-летний специалист на эту роль. Ранее Галлиани более 30 лет работал в Милане.
Адриано связывали с должностью главы Серии А или Федерации футбола Италии. Пока что он работает в телекомпании экс-владельца Милана Сильвио Берлускони – Mediaset Premium.
Стоит отметить, что в ноябре прошлого года La Gazzetta dello Sport уже писала о том, что Галлиани получил аналогичное предложение от Переса.
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