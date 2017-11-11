Италия

Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани может трудоустроиться в Реале.

Президент Реала Флорентино Перес предложил Галлиани место в совете директоров клуба. Об этом сообщают Mundo Deportivo и La Stampa.

Пока что неизвестно, согласится ли 73-летний специалист на эту роль. Ранее Галлиани более 30 лет работал в Милане.

Адриано связывали с должностью главы Серии А или Федерации футбола Италии. Пока что он работает в телекомпании экс-владельца Милана Сильвио Берлускони – Mediaset Premium.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года La Gazzetta dello Sport уже писала о том, что Галлиани получил аналогичное предложение от Переса.

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